Carro bate em parede de banco e derruba poste

O homem foi atendido pela equipe de Resgate e transportado ao Hospital Pronto Norte, consciente e orientado

Um carro bateu e derrubou, nesta quinta-feira (09), a parede de uma agência do Banco BRB, no Lago Norte.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), após colidir com a agência, o motorista, de 78 anos, derrubou um poste.

O homem foi atendido pela equipe de Resgate e transportado ao Hospital Pronto Norte, consciente e orientado.

Sobre o banco, a Defesa civil foi acionada para verificar se houve comprometimento da estrutura da Sede do Banco. Ainda assim, a equipe de engenharia e manutenção do BRB assumiu os cuidados com a estrutura da edificação.