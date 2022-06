Brasília terá um megashopping ao lado do aeroporto até 2024

A construção do centro de compras está prevista para começar já no primeiro trimestre de 2023, com investimento de R$ 700 milhões

Brasília tem o segundo maior aeroporto do país, por onde passam cerca de 40 mil passageiros por dia. Para se aproveitar disso, na noite de quarta-feira (8) foi lançado o projeto de um megashopping de 61 mil m² de área construída, ao lado e de forma integrada ao Aeroporto Internacional de Brasília. A previsão é de que o empreedimento gere mais de 3,5 mil empregos diretos.

O Partage Shopping Brasília foi apresentado em uma cerimônia para investidores, empresários e convidados. “Será um espaço extraordinário, de vanguarda, e este é um dos projetos mais importantes da América Latina”, assegurou o diretor comercial e novos negócios da empresa idealizadora do empreendimento, Adriano Capobianco.

Presente ao evento, o vice-governador Paco Britto parabenizou os responsáveis pelo projeto e lembrou que o Governo do Distrito Federal (GDF) valoriza e respeita todos os empresários que investem na capital. “Obrigado por terem escolhido Brasília para este empreendimento e um investimento tão significativo, com geração de emprego tão expressiva”, afirmou Paco. “Aqui existe um governo, comandado por Ibaneis Rocha, que valoriza o empresário, o gerador de emprego, de impostos e de renda”, completou.

Foto: Jaqueline Husni/Agência Brasília

Com previsão de ser inaugurado até 2024, o novo shopping vai abrigar 137 lojas, seis restaurantes, sete salas de cinema, academia, e contar com 3 mil vagas de estacionamento. A previsão é de que as obras comecem já no primeiro trimestre de 2023 – três parques temáticos que fazem parte do complexo serão as primeiras construções erguidas.

Conexão com as pessoas

“Esse empreendimento tem a missão de aproximar o aeroporto das pessoas, da cidade”, acredita o diretor de Assuntos Corporativos da Inframérica – empresa que há 10 anos administra o aeroporto de Brasília –, Rogério Coimbra. “O aeroporto é o cartão de visitas da cidade. É um lugar de conexão de pessoas, polo gerador de empregos, o aeroporto é um equipamento fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade”, ressaltou Coimbra.

O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio Cunha Filho, destaca no projeto a previsão de investimento do setor privado na cidade. “Sensacional ver a ideia de empreendedores que acreditaram na cidade para um projeto desta magnitude, mas que só é assim porque é sensacional ter um governo como o de Ibaneis Rocha, com essa visão pró-business, como o vice-governador acabou de demonstrar.”

O espaço também terá parques, áreas de entretenimento, shows, arvorismo e uma academia integrada ao parque nativo existente, centro de eventos e até hotel. “A ideia é criar um destino. Onde a pessoa não venha apenas para fazer compras, mas que passe o dia todo aqui”, pontuou o diretor comercial e de Novos Negócios da Inframérica, Ian Joels.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília