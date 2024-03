Carreta tomba com carga de 50 gados em São Sebastião

No total, sete viaturas foram deslocadas para a DF-130, nas proximidades do Restaurante Café 100 Troco

Na tarde desta quarta-feira (13), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a uma ocorrência na região de São Sebastião. Por volta das 14h09, sete viaturas foram deslocadas para a DF-130, nas proximidades do Restaurante Café 100 Troco, onde uma carreta boiadeiro, transportando animais vivos, havia tombado.

Ao chegar no local, a equipe de socorro deparou-se com a cena do veículo tombado, uma gaiola de transporte de gado, e seu condutor, de 29 anos, fora do veículo. Ele foi imediatamente avaliado pelos socorristas e encaminhado ao Hospital Regional do Paranoá (HRPA) com queixas de dores no tórax. Felizmente, estava consciente, orientado e em estado estável.

Com o tombamento, os animais ficaram confinados na gaiola, demandando a rápida intervenção dos bombeiros. A equipe precisou abrir a estrutura do veículo, tanto no assoalho quanto na lateral, para resgatar os bois. Ao todo, 45 animais foram retirados com vida, porém, cinco deles não resistiram.

Para auxiliar no manejo e contenção dos bois, vaqueiros da região se uniram aos bombeiros no resgate dos animais. Durante a operação, as faixas de rolamento da via precisaram ser interditadas para garantir a segurança dos envolvidos.

Diante da situação, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foram acionados para tomar as medidas necessárias.