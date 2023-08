Carrapatos na orla do Lago Paranoá preocupam população

Após o relato de moradores e frequentadores do lago, o distrital Ricardo Vale pediu informações sobre o controle de doenças para Sema e Ibram

O Vice-Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Ricardo Vale (PT), procurou os órgãos ambientais do Distrito Federal para saber quais são ações de acompanhamento e controle para as capivaras da orla do Lago Paranoá. O pedido do parlamentar ocorre no momento de intensificação do período de seca no DF e, consequentemente, da concentração dos roedores nas margens do lago. A presença dos animais preocupa os frequentadores e moradores da região que já constatam o aumento de carrapatos e temem a disseminação de doenças.

As capivaras são os principais hospedeiros dos parasitas que, por meio de picadas, podem causar reações inflamatórias nos seres humanos e, em casos mais graves, infecções bacterianas e doenças como a febre maculosa. O parlamentar questionou a Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal (Sema-DF) e o Instituto Brasil Ambiental (Ibram-DF) sobre as ações adotadas para prevenir problemas de saúde pública.

“Esse questionamento é importantíssimo, pois só com prevenção das doenças causadas pelos carrapatos teremos uma convivência pacífica entre humanos e os animais silvestres que habitam na orla”, explicou o deputado.

Além da preocupação com os seres humanos, outros animais podem ser picados pelos carrapatos, em especial os pets. Recentemente, viralizou nas redes sociais o depoimento de um casal que voltou para casa depois de um passeio na Ermida Dom Bosco. A postagem recebeu quase 22 mil curtidas e 970 comentários e gerou preocupação entre os usuários da rede.