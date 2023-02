Carnaval: Planaltina terá quatro dias de folia gratuita

A expectativa dos organizadores é que mais de 60 mil pessoas passem pelos locais de festa

Planaltina receberá quatro dias de folia no Carnaval 2023. A festa terá início no sábado (18) e vai até terça (21). Haverá música com bandas e DJs locais e espaços kids em diversos pontos da região administrativa.

A iniciativa é da Secretaria de Cultura e Economia Criativa em parceria com a Administração Regional de Planaltina. A expectativa dos organizadores é que mais de 60 mil pessoas passem pelos locais de festa.

Confira a programação:

Sábado 18/02

Carnaval da Vila Vicentina

Local: Em frente a Paróquia São Vicente de Paula

Brinquedoteca: 8h às 12h

Shows (a partir das 14h):

Rafa Weiby

Guilherme Santos

Grupo Sambrasilia

Carnaval da Pracinha

Local: Praça São Sebastião

Brinquedoteca: 14h às 18h

Shows até às 23h:

Real Samba

Grupo Sem distinção

Danilo Vasconcelos

Rick e Rangel

Domingo 19/02

Bloco Sem Eira Nem Beira

14h – Saída da Praça São Sebastião

Marchinha de carnaval com Prof Israel e Banda Sem Eira Nem beira

Praça Museu

Shows 15h:

Banda Sem Eira Nem Beira

Filhos de São Jorge

Segunda 20/02

1• Carna Arapoanga

Local: Ao lado do Posto de Saúde Arapoanga

Brinquedos 15h as 19h

Shows: 17 hrs

Atrações:

Dueto Samba

Real Samba

Amanda Amaral

Robson Ferraz

Ana Ximenes

Encerramento: 22hrs

Terça-feira 21/02

Bloco do Seu Julio

Local: Avenida do Restaurante Comunitário

Horário: 9h às 13h.

Brinquedos:

Palhaços Choquito

Mágico

Bombeiro banho de água

*Shows iniciando às 14h

Atrações:

SamBrasília

DJ Mandikas

Thiago Mura

DJ Mandikas

Crush 80

Pagode do Raffa

Juninho Show

Cida Avelar

Entrada Gratuita