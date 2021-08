Cão da PM encontra 39 tabletes de maconha em ônibus

Segundo a equipe do Batalhão de policiamento com Cães (BPCães), o dono da mala foi preso por tráfico de drogas

O Cão K9 Eddy, da Polícia Militar do Distrito Federal, encontrou, na manhã deste domingo, 39 tabletes de maconha em bagageiro de ônibus.

Segundo a equipe do Batalhão de policiamento com Cães (BPCães), o dono da mala foi preso por tráfico de drogas. O ônibus onde os entorpecentes foram encontrados vinha de Uberlândia, em Minas Gerais, e tinha como destino final a capital.

Segundo o proprietário das bagagens, ele havia pego as malas na rodoviária de Uberlândia e as levaria para Planaltina. Ainda de acordo com o homem, ele receberia mil reais pelo serviço.

As drogas e o homem foram encaminhados para a 1ª Delegacia para as providências legais.

