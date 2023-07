Cantina do CEM 02 do Gama começa a ser ampliada

Com investimento de R$ 180 mil, a obra prevê manutenção da cozinha e ampliação de depósito de alimentos da escola

A ampliação do depósito de alimentos e a manutenção da cantina do Centro de Ensino Médio (CEM) 02 do Gama começou nesta quinta-feira (13). A obra, que vai custar R$ 180 mil, é financiada pelo Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf), que, desde 2008, traz melhorias para as unidades de ensino da rede pública do DF.

“Essa reforma completa com ampliação da nossa cantina escolar é uma conquista para todos nós. Sempre lutamos pela ampliação desse espaço, que hoje tem apenas 30 m² e não comporta o armazenamento de parte dos alimentos da alimentação escolar”, conta o diretor, Lindomar Ramos de Brito.

No caso do CEM 2 do Gama, a obra vai trazer melhorias para a alimentação dos 2 mil estudantes que estudam no local. Os alunos estão divididos em 56 turmas no diurno e seis de ensino regular no período noturno. Desse total, três turmas (64 estudantes) são do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), que chegam na escola às 7h30, almoçam às 12h30 e permanecem na escola até as 16h30.

Com a atual estrutura da cantina, apenas os alunos que estudavam em tempo integral faziam refeições completas. Os outros recebem o cardápio Lanche Fácil, composto por pães, leite, queijo, manteiga, cuscuz, canjica, biscoitos e frutas in natura. Com a ampliação, o cardápio será reforçado para todos os estudantes.

“Com a reforma da cozinha e depósito, a escola terá condições de produzir refeições seguras para os estudantes. O cardápio será composto de refeições completas como arroz, feijão, galinhada, carnes em geral e verduras provenientes da Agricultura Familiar. Hoje, a escola já recebe frutas, mas, a partir da reforma, poderá receber verduras também”, ressalta Juliene Moura, diretora de Alimentação Escolar da SEEDF.

Para Cássia Maria Marques Nunes, coordenadora da Regional de Ensino do Gama, a obra reflete melhorias que já vêm sendo realizadas nas unidades escolares da cidade desde o último ano. “É importante destacar que a maioria das escolas do Gama passaram por manutenções nas cantinas para que houvesse adequações às exigências das normas do Conselho de Segurança Alimentar e da Vigilância Sanitária”, explica.

Novas instalações

Em 2022, 50 escolas no Gama passaram por reformas. No total, foram investidos R$ 8,25 milhões para benfeitorias, com recursos de emendas parlamentares, do contrato de manutenção e do Pdaf. O CEM 02 do Gama, por exemplo, ganhou um novo estacionamento, um campo de futebol e uma pista de treinamento para atletismo, com R$ 330 mil de emendas parlamentares.

Atualmente, a escola também executa a troca de parte da rede elétrica e a reforma geral do espaço da biblioteca. No ano passado, a escola inaugurou uma fonte que fica na área verde, que havia sido construída em 2014 e até então não funcionava.

Para este ano, novas obras, como uma quadra poliesportiva coberta, bloco de tecnologia e refeitório, são aguardadas. “Depois dessa realização, outro pedido dos estudantes é a construção da quadra coberta da escola. O projeto também já está concluído e aprovado e esperamos que as obras ganhem força o quanto antes”, diz Brito.

