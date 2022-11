Black Friday: Super Adega lança campanha de descontos, promoções e facilidades no pagamento

A rede aposta em descontos em produtos selecionados no site. Além disso, todas as compras, com parcela mínima de R$ 50 nas lojas físicas ou no site poderão ser parceladas em até 6x sem juros

Mais uma semana de Black Friday na área. Os consumidores estão aguardando promoções, descontos e tudo que os estabelecimentos possam oferecer de vantagens. Pensando nisso, a rede de atacadista Super Adega acaba de preparar uma campanha especial para uma das datas mais importantes do comércio. No site, produtos selecionados, como vinhos, espumantes, entre outras bebidas alcóolicas estão com descontos de até 50%, além de kits com o famoso “leve 3, pague 2”. E não para por aí, a rede ainda quer facilitar os meios de pagamento nesta semana. Todas as compras, com parcela mínima de R$ 50 nas lojas ou no site, poderão ser parceladas em até 6x sem juros. A campanha segue até o próximo dia domingo, 27 de novembro, no site, e nas lojas físicas, apenas na sexta-feira, 25 de novembro. A rede espera aumentar o faturamento em todos os setores : higiene, bebidas e alimentos, artigos para o lar, entre outros. Unidades SIA

Horários de funcionamento: de seg. à sáb. das 7h às 21h, dom. de 8h às 18h

Endereço: SIA Trecho 12 – Guará Jardim Botânico

Horários de funcionamento: De seg. à sáb. das 7h às 22h, dom. de 8h às 18h

Endereço: .Av. Bela Vista lotes L,M,N – Jardim Botânico, Brasília Taguatinga Norte

Horários de funcionamento: De seg. à sáb. das 7h às 22h, dom. de 8h às 18h

Endereço: QNL 2 Área Especial 3, Taguatinga Norte Taguatinga Sul

Horários de funcionamento: De seg. à sáb. das 7h às 21h, dom. de 8h às 18h

Endereço: Setor G Sul Csg 20, Lote 02, Taguatinga Sul