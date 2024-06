Campanha Enquanto o Frio não Vem arrecada mais de 7 mil itens de inverno

O Salão Nobre do Palácio do Buriti ficou lotado nesta quinta-feira (27), no evento de encerramento da campanha Enquanto o Frio não Vem, da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus). Empresários parceiros da campanha e convidados estiveram presentes para a prestação de conta da iniciativa que arrecadou 7.201 peças, entre agasalhos, cobertores e demais itens de vestuário que irão amenizar o frio de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcela Passamani, agradeceu o apoio dos empresários que disponibilizaram espaços para a coleta dos itens e também a toda a população que se solidarizou com a iniciativa. “Esta foi uma caminhada de trabalho conjunto. Chegamos até aqui, com esse resultado de sucesso, pois nos unimos e somamos forças. Fazer com que uma campanha faça sentido para a empresa, para a nossa vida, é entender que não é apenas doação, e, sim, entrega. É um ato de se doar, de empatia”, afirmou.

Para receber as doações repassadas para a Campanha do Agasalho Solidário, idealizada pela primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha, estava presente no evento a chefe-executiva de Políticas Sociais do GDF, Talita Mattosinho.

Como forma de agradecimento à colaboração na campanha, empresários parceiros receberam certificados das mãos da secretária de Marcela Passamani e da chefe do Programa Voluntariado em Ação da Sejus, Sarah Tolentino.

Na primeira etapa da campanha Enquanto o Frio não Vem foram arrecadados 329 rolos de linha e lã de tricô e crochê para produção de agasalhos para mulheres em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Sejus. As caixas para coleta foram disponibilizadas no Armarinho Milano, no Terraço Shopping e Venâncio Shopping.

A segunda etapa foi a arrecadação de agasalhos e cobertores, que contabilizaram o total de 7.201 peças. As caixas onde as doações foram feitas estavam disponibilizadas nas seguintes empresas parceiras: Atacadão Dia a Dia; Ultrabox e BigBox; CEUB; postos de gasolina das redes Cascol, Autoshopping e Cinco Estrelas e Funap. Todas as peças foram lavadas pela Lavanderia Acqua Flash. A empresária Cris Pontes confeccionou peças de tricô para doação.

*Com informações da Agência Brasília.