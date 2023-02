Campanha de arrecadação de material escolar da 1ª VIJ vai até sexta-feira

As doações estão sendo recebidas até esta sexta-feira, dia 17/2, das 13h às 18h, na sede da Vara, que fica na 916 da Asa Norte

Mochilas. Essa é a maior demanda na campanha Meninas e meninos acolhidos voltam às aulas. Faltando poucos dias para o término do movimento, a necessidade de materiais escolares para as crianças e os adolescentes que vivem nas instituições de acolhimento do DF ainda não foi suprida.

Responsável pela campanha, a Rede Solidária Anjos do Amanhã, programa social da 1ª Vara da Infância e da Juventude do DF (1ª VIJ), recebeu a doação de apenas 10 mochilas, enquanto é preciso ao menos 100 para atender os acolhidos.

As doações estão sendo recebidas até esta sexta-feira, dia 17/2, das 13h às 18h, na sede da Vara, que fica na 916 da Asa Norte. É possível doar itens novos ou usados, desde que em bom estado.

Como explica Márcio Alves, supervisor da Rede Solidária Anjos do Amanhã, a Campanha de Material Escolar da 1ª VIJ é tradicional e ocorre anualmente. “Seu objetivo é fornecer um suporte complementar às instituições de acolhimento mais carentes do DF com doações de material escolar para o início do período letivo de suas crianças e adolescentes”, esclarece.

Os interessados em ajudar podem obter mais informações por ligação ou mensagem de WhatsApp para os números (61) 99267 6082, (61) 3103 3382 e (61) 98468 8313, no horário das 13h às 18h. Confira abaixo a lista de sugestões de materiais escolares que podem ser doados, incluindo mochilas.

Segundo Márcio, além do apoio imediato ao público mais necessitado da Justiça Infantojuvenil por meio das doações, há a importância do incentivo à cultura do voluntariado e ao engajamento da sociedade civil na garantia de direitos de crianças e adolescentes. “A campanha mobiliza um número considerável de voluntários e em geral a arrecadação atende às demandas. Contudo, há alguns itens mais defasados cujas demandas não conseguimos suprir ainda, como é o caso das mochilas”, explicou o supervisor.

A campanha

Com a necessidade de aquisição de materiais escolares para o início do ano letivo, a situação financeira fica ainda mais apertada para as 14 instituições do Distrito Federal que acolhem crianças e adolescentes, pois o seu sustento provém basicamente de doações de terceiros.

Esse, dessa forma, é o objetivo da campanha Meninas e Meninos acolhidos voltam às aulas.

A campanha é intermediada pela Rede Solidária Anjos do Amanhã, programa social da 1ª VIJ-DF, que receberá as doações até o dia 17/2, na sede da Vara, que fica na 916 da Asa Norte, durante o horário das 13h às 18h, em dias úteis.

A Rede Solidária preparou uma lista com sugestões dos artigos mais necessários para as crianças e adolescentes em idade escolar. Os interessados em contribuir podem doar itens novos ou em bom estado, além de divulgar a campanha em suas redes sociais.

Sugestões de itens para doação

Mochilas

Lápis diversos

Lapiseiras

Grafites

Borrachas

Canetinhas

Canetas

Gizes de cera

Tesouras

Colas branca, em bastão e para isopor

Compassos

Transferidores

Esquadros

Estojos

Corretivos

Cadernos diversos

Pastas variadas

Telas para pintura (20×30)

Post-it

Folhas com pauta

Papel Canson para artes

Pincéis atômicos

Calculadoras