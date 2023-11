Caminhonete sai da pista e capota em Vicente Pires

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) afirma não ter informações sobre a dinâmica do acidente. O carro ficou aos cuidados do dono

Uma caminhonete capotou, no início da tarde desta terça-feira (07), após o motorista perder o controle e o carro sair da pista. O acidente ocorreu em Vicente Pires, próximo ao Jóckey Clube.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, as equipes encontraram o motorista já foram do carro. Mesmo com o considerável impacto, ninguém se feriu.

A corporação afirma não ter informações sobre a dinâmica do acidente. O carro ficou aos cuidados do dono.