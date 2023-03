Caminhão tomba e derrama carga de coco em toda via na BR 020

O motorista não apresentou nenhuma lesão, e optou por não ir ao hospital

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na madrugada dessa quinta-feira (30), às 03h57. Ao chegar no local se depararam com um caminhão Mercedes Bens que estava tombado as margens da BR 020 no sentido Formosa. O acidente ocorreu em Planaltina (DF).

A carga de coco estava esparramada e ocupando parte do estacionamento da via. O condutor do veiculo foi encontrado na cena, estava consciente, orientado e estável, não apresentando nenhuma lesão, optou por não ir ao hospital.

O motorista informou que seguia sentido Plano Piloto quando o eixo dianteiro do caminhão quebrou fazendo com que ele perdesse o controle, e atravessasse o canteiro central e a via no sentido Formosa, em seguida houve o tombamento.

O Corpo de Bombeiros fizeram a sinalização da via e também a guarda da carga ate a chegada da PRF que assumiu a cena.