Escuridão na 104 Sul: Moradores notam melhora na iluminação pública mas problema persiste

Medo toma conta da quadra 104 sul. Moradores reclamam da falta de iluminação e pedem troca das lâmpadas convencionais (amarela) para LED

Por: Marcos Nailton

Postes queimados e de baixa luz vem preocupando moradores da quadra 104, na Asa Sul. Moradores e comerciantes relataram à reportagem que o problema é antigo, e a falta de iluminação pública de postes no setor residencial intensifica a ação dos bandidos.

No mês passado, a reportagem do Jornal de Brasília esteve na quadra 104 e conversou com a população sobre o problema frequente. Na época, cerca de doze postes distribuídos pelos blocos A, B, C e D estavam queimados, o que deixava o local em completa escuridão. Os residentes e pedestres utilizam as ruas e as calçadas ao lado dos prédios para ter acesso ao comércio local da 103/104 sul, aos Correios, às áreas de lazer, ir a paradas de ônibus, entre outros. E é ao realizar esse trajeto, que desafiam o medo ao passar nessas áreas escuras pela noite.

Segundo o morador Ailton Cabral, 77 anos, a CEB Ipes, responsável pela iluminação pública da capital, esteve na quadra e realizou um trabalho de troca das lâmpadas queimadas, entretanto, nem todas foram consertadas. “Vieram e trocaram algumas, aqui em frente ao bloco B eles arrumaram essas amarelas (lâmpadas), mas no corredor lateral que é onde as pessoas passam a noite ainda tem várias queimadas, no bolso D então nem se fala” destacou.

O que preocupa o morador é a falta da capacidade da iluminação que vem das lâmpadas de vapor de sódio (amarelas), já que devido ao grande número de árvores na quadra, os postes ficam escondidos em alguns pontos. Segundo Ailton, a disputa na justiça é longa. “Já abri um processo há muitos anos com a prefeitura da quadra em relação a isso, mas não resolve nunca”, alegou.

Foto: Marcos Nailton/Jornal de Brasília

A síndica de um dos prédios, Miriam Teresa, 50 anos, também relatou à reportagem que parte do problema foi solucionado, mas um poste próximo a faixa de pedestre que foi danificado por um caminhão não foi restituído.

“Alguns postes conseguiram colocar em funcionamento, outros não. Posso dizer que 70% já foi alguma coisa resolvida. Agora o poste que foi retirado eles nem acharam, que foi um que o caminhão derrubou e por aí ficou. Então não foi totalmente resolvido não”, destacou.

Outro questionamento dos moradores é o porque da quadra não ter ainda lâmpadas de LED, igual há na quadra ao lado (103 sul), já que esse modelo de luminárias além de ser mais eficiente, gasta menos energia para iluminar tão bem quanto outras, sendo possível economizar na conta de luz. Além disso, as lâmpadas diminuem a emissão de carbono na atmosfera, sendo mais sustentável.

Quadras na Asa Sul que possuem lâmpadas de LED

Até o presente momento, as quadras que já dispõem de lâmpadas de LED estão no Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul (SHIGS), nas quadras 703, 704, 705, 706, 707, 708 e 715. E nas Superquadras sul (SQS), nas quadras 103, 108, 202, 211, 302, 303, 306, 308, 402 e 402. Segundo a CEB Ipes, algumas dessas quadras ainda não estão na base oficial como finalizadas, porque ainda não foi realizada a vistoria final.

Atualmente, as quadras do entorno que estão com lâmpadas de LED foram viabilizadas por intermédio de emenda parlamentar.

Espera na aprovação do PL

Sobre a instalação de postes de LED na quadra, a empresa destacou que as obras são executadas de acordo com o planejamento da companhia e a disponibilidade orçamentária e que, “em razão da indisponibilidade de recursos, a CEB não tem condições, no momento, de fazer o atendimento imediato de todos os pleitos de implantação de iluminação pública”, alegou.

Segundo a CEB Ipes, há um Projeto de Lei na CLDF que visa permitir com que a companhia tenha autonomia para captar em torno de R$ 300 milhões em recursos, que podem ser de diversas formas e destinados para a expansão e modernização do parque de iluminação pública do DF. O projeto encontra-se sem previsão para ser votado.

“O presidente Edison Garcia, ciente da alta demanda por lâmpadas de LED de todas as RA’s, tem apresentado o projeto de lei para diversos parlamentares, em um esforço para agilizar a sua aprovação. Inclusive, esteve em uma comissão geral realizada dia 8/3 no plenário da CLDF”, disse a distribuidora.

Sobre o serviço de troca das lâmpadas amarelas queimadas, a CEB informou que enviou uma equipe para consertar os postes e lâmpadas da quadra, mas não disse o motivo pelo qual toda a iluminação não foi reparada. A empresa afirmou que irá enviar novamente uma equipe para averiguar a situação, mas não informou quando ocorrerá.