DF oferece 162 vagas de emprego esta quinta

Nesta quinta-feira (30), 162 vagas de emprego estão abertas nas agências do trabalhador. Taguatinga é a região que mais se destaca, oferecendo 40 oportunidades em funções variadas, entre elas dez para operador de caixa na área sul e dez para auxiliar de produção na área norte da cidade.

Também há 15 vagas abertas no SIA, cinco no Paranoá e mais cinco em Sobradinho, todas para operador de caixa, com salários variando entre R$ 1.302 e R$ 1.442. Ainda no SIA, há oito vagas de fiscal de caixa, com remuneração no valor de R$ 1.700.

No Guará, 25 oportunidades são direcionadas a pessoas com deficiência (PcD) para a função de recepcionista atendente, com salários de R$ 2.091.

Duas vagas de sushiman em Sobradinho e duas de auxiliar de sushiman em Águas Claras também estão abertas. Além dessas, há oportunidades na profissão de sommelier no Lago Norte, com quatro vagas e salário de R$ 1.450. Todas elas têm benefícios.

Interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que o candidato não queira nenhuma vaga do dia, pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com os perfis que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador , no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Jack Spies, da Agência Brasília