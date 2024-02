Caminhão perde o controle e fica pendurado em viaduto na BR-040

O motorista do caminhão, identificado apenas como A.S, de 44 anos, e seu filho, de 8 anos, foram atendidos, mas não se feriram

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na manhã desta sexta-feira (16), um caminhão que, ao perder o controle, pendurado em um viaduto na BR-040, sentido Valparaíso.

Segundo a corporação, ao chegar no local, a equipe encontrou o caminhão tipo carreta pendendo parcialmente para fora do viaduto, sendo retido apenas pelo guard rail.

O motorista do caminhão, identificado apenas como A.S, de 44 anos, e seu filho, de 8 anos, foram atendidos, mas não se feriram.

O CBMDF permaneceu no local até a chegada do guincho da Concessionária Via 040 e auxiliou na retirada do veículo. Durante o atendimento, a via precisou ser interditada.