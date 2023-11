Lula sanciona reajuste salarial de forças de segurança, mas veta benefícios

Segundo o texto, a primeira parcela, de 9%, já havia sido somada aos salários em julho e a segunda, de mais 9%, será incorporada a partir de janeiro de 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, nesta quarta-feira (15), o reajuste salarial de 18% dos policiais e bombeiros do Distrito Federal. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o texto, a primeira parcela, de 9%, já havia sido somada aos salários em julho e a segunda, de mais 9%, será incorporada a partir de janeiro de 2024.

Ainda assim, o presidente vetou alguns outros pontos considerados importantes pelas classes. Um deles foi a concessão de vantagens e benefícios aos policiais por meio de remanejamento orçamentário do próprio Governo do Distrito Federal (GDF).

De acordo com Lula, o veto se justifica pelo fato de que é responsabilidade do governo federal “organizar e manter” as polícias da capital. Caso aprovada, uma permissão desse tipo poderia onerar o Fundo Constitucional, utilizado para pagar o salário dos agentes.

Outro ponto vetado pelo presidente foi a ampliação da possibilidade de “empréstimo” de policiais civis a outros órgãos, mantendo os salários pagos pelo Fundo Constitucional.