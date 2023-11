Luiz André toma posse como novo comodoro do Iate Clube de Brasília

Em cerimônia nesta quarta-feira (15), no Salão Social do Clube, também foi escolhida a nova Mesa Diretora do Conselho Deliberativo

Luiz André Reis tomou posse, nesta quarta-feira (15), como novo comodoro do Iate Clube de Brasília para o triênio 2023-2026. Da mesma chapa “Orgulho de Ser Iate”, foram empossados Maria Cecília Moço e Gilson da Luz nos cargos de 1º e 2º vice-comodoros. A chapa foi eleita no dia 5 de outubro, com 1.073 dos votos.

Durante a solenidade no Salão Social do Iate Clube de Brasília, o novo comodoro, Luiz Reis, foi agraciado com o Timão – que simboliza o comando do Clube, e leva o nome de todos os antigos comodoros – pelas mãos do ex-comodoro Flávio Pimentel.

Em seu discurso, o comodoro reforçou sua missão à frente dessa nova jornada. “Estarei empenhado para o crescimento do patrimônio físico e moral do Iate Clube, sempre zelando pelo bem-estar e pela satisfação dos sócios do Clube”, salientou.

O Iate Clube de Brasília foi criado em 1960, com o objetivo de proporcionar experiências nos segmentos esportivos e culturais para o brasiliense. Seguindo a essência do Clube, e com foco em inovações, a nova gestão promete mais proximidade com o sócio, ampliação e valorização do projeto esportivo, criação de diretorias específicas e aprimoramento da infraestrutura e da ouvidoria do Iate.

“O nosso compromisso é construir uma gestão que traga impactos positivos. Os sócios podem estar certos que irei incentivar e cobrar do corpo diretivo uma atuação com foco na execução e na inovação. Vamos trabalhar para concretizar o plano de gestão que construímos. Estaremos sempre abertos ao diálogo para melhorar cada vez mais a experiência e a vivência dos sócios do nosso Clube”, comentou Luiz Reis.

Conselho Deliberativo

Na mesma solenidade, foi escolhida a nova Mesa Diretora do Conselho Deliberativo e da Comissão Fiscal para o triênio 2023-2026. A chapa eleita, no dia 5 de outubro, foi a “Aliança pelo Iate”, com 1.024 votos. Além disso, na cerimônia ocorreu a posse dos 40 conselheiros efetivos e 20 suplentes.

Edison Garcia, assumiu como presidente do Conselho Deliberativo, Ana Claudia Barreto, como 1ª vice-presidente, Ronaldo Rosa, 2º vice-presidente, Felipe Morais, 1º secretário, e Carlos Junior, 2º secretário. O Conselho Deliberativo é responsável em representar os sócios e fiscalizar as contas do Clube.

O presidente do Conselho Deliberativo, Edison Garcia, reforçou o desejo da nova gestão em melhorar alguns pontos do Clube, nas áreas sociais, esportivas, infantil, de sustentabilidade e entre outros. “Nós começamos uma nova administração, e faremos nos próximos três anos um trabalho no sentido de aprimorar muito o que já foi feito nos últimos anos. Sempre buscando melhorar a qualidade do serviço. Nós estamos com grandes ideias para essa nova gestão, tanto com o comodoro como conosco do Conselho Deliberativo”, finalizou.