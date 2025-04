Caminhão pega fogo em frente a mercado no Mestre D’Armas

Um caminhão pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (14), em frente ao Mercado Vale do Sol, próximo à Etapa 1 da Fazenda Mestre D’Armas, no Distrito Federal. Apesar da gravidade do incidente, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 2h37 e mobilizou três viaturas para o atendimento da ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares encontraram um caminhão Ford Cargo, de cor cinza, tomado pelas chamas.

As equipes atuaram rapidamente com linhas de mangueiras e conseguiram conter o fogo antes que ele se espalhasse. O proprietário do veículo, identificado como R.B.C., acompanhava a ação e não sofreu ferimentos, não sendo necessário atendimento médico.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O caso será investigado.