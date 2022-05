Caminhão limpa fossa pega fogo no Núcleo Bandeirante

Segundo as equipes de socorro, o veículo estava estacionado na avenida de acesso do local, em frente ao Condomínio Pôr do Sol

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, na madrugada deste sábado, 07, para combater um incêndio em um caminhão limpa fossa no Setor de Chácara Kannegae, no Núcleo Bandeirante.

Segundo as equipes de socorro, o veículo estava estacionado na avenida de acesso do local, em frente ao Condomínio Pôr do Sol.

A guarnição de socorro fez um ataque rápido e preciso, conteve a propagação e realizou a extinção do Incêndio.

O proprietário do veículo, identificado como M. L. A, de 41 anos, deu um relato de como o incêndio pode ter sido provocado.

As causas reais do incidente, no entanto, só serão informadas depois de um relatório da perícia de Incêndio da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), acionada para apontar as causas.

A cena da ocorrência ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).