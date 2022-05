Motorista perde o controle, derruba poste e sai ferido no Riacho Fundo

Além do condutor, de 37 anos, uma criança de 10 também estava no carro e saiu ferida. Eles foram transportados para o HRT

Um motorista perdeu o controle da direção do veículo que conduzia e derrubou um poste no Riacho Fundo 2, próximo à Administração Regional, na noite desta sexta-feira, 06.

Além do condutor, de 37 anos, uma criança, de 10, também estava no carro e saiu ferida. Eles foram transportados para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), acionado para prestar socorro no incidente.

O homem, identificado como D. P. S, não contornou um balão presente no local e colidiu com um poste de energia. O objeto caiu e o acidente provocou a queda da energia na região.

Conforme os bombeiros, ao chegar na cena, as equipes encontraram um Chevrolet Cruze de cor prata, parado na via e bastante danificado, com a frente completamente amassada.

O motorista foi atendido e avaliado, apresentava um corte na parte frontal da cabeça, confusão mental e possível trauma cranioencefálico (TCE).

Já o menor, identificado como L. F. S, foi atendido e socorrido, ele se queixava de dores abdominais. Estava consciente, orientado e estável.

Os riscos foram gerenciados e reduzidos pelo CBMDF. A equipe de plantão da NEOENERGIA foi acionada para o local. A via foi interditada para o atendimento da emergência. O cenário da emergência ficou aos cuidados da PMDF.