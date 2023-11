JEBs 2023 reuniram cerca de 6 mil atletas de todo o país

Durante 12 dias, a competição contou com promessas do esporte nacional

Os Jogos Escolares Brasileiros 2023 (JEBs) terminaram, marcando a volta da competição à capital federal depois de 19 anos. Com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF), a cidade reuniu promessas de todo o país. Os números refletem o tamanho do evento: foram 7.919 participantes diretos, incluindo 5.431 atletas estudantes — sendo 2.673 homens e 2.758 mulheres. O evento contou, ainda, com a participação de 570 árbitros, 989 técnicos, 279 dirigentes e 400 pessoas no comitê organizador.

“Em resumo, os Jogos Escolares Brasileiros 2023 foram mais do que uma competição, foram uma celebração do talento e do espírito esportivo que fortalecem os alicerces do esporte educacional no Brasil. Brasília, após 19 anos, retoma o papel de destaque nesse cenário, sendo palco não apenas de competições, mas também promovendo a importância da união entre o esporte e a educação e o turismo esportivo”, ressalta o secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal,Julio Cesar Ribeiro.

Consolidação

A presença de 26 estados e do Distrito Federal contribuiu para a diversidade e competitividade das modalidades esportivas. A troca de experiências entre os participantes promoveu não só apenas o espírito esportivo, como também o intercâmbio cultural entre as diferentes regiões do país.

A grande festa do desporto escolar nacional contou com competições nas modalidades de atletismo, atletismo adaptado, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia, wrestling e xadrez, além de duas modalidades de demonstração: esgrima e curlin.

Com uma estrutura e instalações adequadas, a cidade ofereceu um ambiente propício para o desenvolvimento e a celebração do talento estudantil no cenário esportivo nacional, mostrando que Brasília é capaz de sediar grandes eventos e receber atletas e visitantes com toda a infraestrutura necessária.

Voluntários

A realização jogos também se deve ao comprometimento de 250 voluntários que desempenharam papel fundamental na organização e execução do evento na logística, na recepção dos participantes e na gestão das competições.