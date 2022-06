Caminhão colidiu com carro na Épia Norte, sentido Sobradinho

A rodovia ficou com as duas faixas de rolamento da direita interditadas até finalização da Perícia.

A cena ficou aos cuidados da Polícia

Um caminhão VW/1224, de cor branca, para transporte de contêineres, colidiu com um FIAT/Siena, de cor prata, na EPIA/Norte, sentido Sobradinho, na tarde desta quinta-feira (2).

No caminhão, estava apenas o condutor C.A.O., 24 anos, que não teve ferimentos.

Já no carro, estava o condutor, F.A.F., de 41 anos, e o passageiro W.E.A., de 22 anos. O condutor não teve ferimentos e saiu do veículo por meios próprios. Já o passageiro, precisou de ajuda ao sair, devido um travamento na porta, e queixou de dor na coluna e escoriações pelo corpo. Ele foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e transportado ao Hospital de Base.

O CBMDF atendeu a ocorrência às 12h45 e empenhou seis viaturas e dezoito militares.

A rodovia ficou com as duas faixas de rolamento da direita interditadas até finalização da Perícia.

A cena ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal.