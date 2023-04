Caminhão carregado de 20 toneladas de frango tombou na BR-060

O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital de Anápolis

Um caminhão com cerca de 20 toneladas de frango tombou no início da manhã desta terça-feira (25), na BR-060, no trecho que liga Brasília a Goiânia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRF), até o momento, o veículo está no canteiro central.

Segundo a PRF, houve tentativa de furto na carga que se encontra espalhada no chão. Agentes da corporação estão no local, tem parado os veículos e pede para os motoristas redobrarem a atenção.