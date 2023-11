Caminhão bate em árvore em São Sebastião

O único envolvido foi o motorista do caminhão, um homem de 41 anos, que não chegou se ferir

Na manhã desta terça-feira (28), um caminhão baú colidiu com uma árvore no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Não houveram vítimas fatais. O único envolvido foi o motorista do caminhão, um homem de 41 anos, que não chegou se ferir ou precisar de atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu a ocorrência e prestou socorros. O motivo que levou à colisão não foi divulgado.