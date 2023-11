Gangues do Rolex: dupla é presa por roubo de relógio de R$ 80 mil

Segundo a corporação, a dupla teria abordado o dono do relógio em um sinal de trânsito próximo ao Gilberto Salomão, no Lago Sul, e roubado o objeto

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nessa segunda-feira (27), dois homens acusados de roubar um relógio da marca Rolex avaliado em R$ 80 mil. A prisão em flagrante foi realizada pelos crimes de associação criminosa, roubo majorado e adulteração de sinal identificador.

Segundo a corporação, a dupla teria abordado o dono do relógio em um sinal de trânsito próximo ao Gilberto Salomão, no Lago Sul, e roubado o objeto.

Ainda de acordo com a PCDF, os homens fazem parte de uma associação criminosa de São Paulo especializada no roubo de relógios de luxo, conhecidos popularmente como “Gangues do Rolex”.

As vítimas da organização, que viaja por diversos estados e durante diferentes períodos, são escolhidas aleatoriamente com base em seus veículos de luxo e a forma de se vestirem, sempre em regiões de trânsito de pessoas com alto poder aquisitivo.

Para se misturarem nos locais e não chamarem tanta atenção, os assaltantes geralmente utilizam carros e motos de luxo, segundo a polícia. Após a escolha da vítima, o “executor”, normalmente disfarçado de motoboy, realiza o roubo.

Segundo roubo

Mas essa não é a primeira passagem do grupo na capital. Segundo a PCDF, em julho, criminosos da organização realizaram o roubo de outro Rolex no Lago Norte.

A corporação segue investigando outras possíveis participações nos crimes e outros possíveis casos. Se condenados, os autores podem pegar até 25 anos de prisão.