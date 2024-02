Câmara Legislativa debate soluções para crise na educação pública do DF

Com o retorno das aulas na rede pública, os problemas enfrentados pela comunidade escolar se acentuam. Salas lotadas, falta de professores e profissionais do ensino, estruturas precárias, falhas no transporte escolar, diminuição do PDAF e risco de falta de merenda. Para debater esses e outros temas relacionados , a Câmara Legislativa realiza, nesta quinta-feira (29), uma comissão geral, no Plenário da Casa, a partir das 15h, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Distrital.

O evento promovido pelo presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura (CESC), deputado Gabriel Magno (PT), tem como objetivo avaliar e buscar soluções para as dificuldades vividas pela educação pública. “Enfrentamos hoje muitas dificuldades. Não há planejamento e a Secretaria de Educação tem se mostrado incapaz de apresentar soluções para debelar as diversas crises enfrentadas nas escolas da região”, afirma.

As discussões contarão com a participação da secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, do representante da Procuradoria de Educação do Ministério Público do DF, Anderson Pereira de Andrade, da diretora do Sindicato dos Professores do DF, Márcia Gilda e integrantes da União dos Estudantes Secundaristas e do Fórum Distrital de Educação.

Fonte: CLDF