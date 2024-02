Foragido é preso com dois revólveres em Ceilândia

Os policiais localizaram dois revólveres calibre 32, além de uma munição intacta e outra deflagrada

Na tarde da última quarta-feira (28), um indivíduo procurado pela Justiça foi detido sob acusação de posse ilegal de armas de fogo no Conjunto F da Chácara 34, localizado em Ceilândia.

O desdobramento ocorreu após policiais militares do Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão e do 8º Batalhão (Gtop 30 e Gtop 28) receberem uma denúncia. Esta indicava que o suspeito, também responsável por um homicídio ocorrido na segunda-feira passada, dia 26, no Condomínio Novo Horizonte, estava escondido em uma residência na Chácara 34.

No momento da chegada das equipes ao local, o morador da casa foi encontrado, ele próprio um foragido da Justiça pelo crime de homicídio.