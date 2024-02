Uma pessoa fica ferida após colisão e tombamento de veículo no Recanto das Emas

O incidente ocorreu na quadra 104, no Recanto das Emas

Na quarta-feira (28), por volta das 20h10, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência de colisão seguida de tombamento, mobilizando duas viaturas para o local.

O incidente ocorreu na quadra 104, em frente à Castelo Forte – Materiais para Construção, no Recanto das Emas.

Ao chegarem ao local, a equipe de socorro deparou-se com um acidente envolvendo um Fiat Pálio Fire prata e um Renault Kwid, também prata, que acabou tombando após a colisão. A condutora do Fiat foi prontamente atendida pelos socorristas e levada ao Hospital Regional de Taguatinga, consciente e orientada, queixando-se de dores na região cervical e no ombro direito. O condutor do Renault optou por não ser transportado para o hospital.