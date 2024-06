Câmara Legislativa aprova isenção de impostos para imóveis pertencentes ao Ceasa-DF

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, nesta terça-feira (25), o projeto de lei 1.112/2024, do Poder Executivo, que isenta os imóveis pertencentes às Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (CEASA-DF) do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP).

Conforme a justificativa apresentada pelo Executivo, a perda de arrecadação deverá ser de R$ 1,35 milhão por ano.

O projeto foi aprovado em primeiro e segundo turnos e segue para sanção ou veto do governador.

*Com informações de Eder Wen – Agência CLDF