Cães treinados pela PMDF são adotados pela população

‌Animais foram doados para a capacitação pelo Abrigo Flora e Fauna e, com a conclusão do curso, ganharam um novo lar

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) fez um curso de adestramento 104 dias para quatro cães. Nesta quarta (25), eles foram postos para adoção e, logo, foram adotados. O curso foi executado pelo 38º Curso Operacional de Cinotecnia em parceria como Abrigo Flora e Fauna, que ofereceu os animais.

“Não deu nem tempo de divulgar a adoção praticamente. Quem assistiu à formatura, realizada nesta quarta (25), já levou um novo amigo para casa”, afirma o major Carlos Reis, comandante do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães).

Sem raça definida e vacinados, os pets eram três fêmeas e um macho. Durante o curso, aprendem os comandos básicos do adestramento: sentar, deitar, andar junto ou permanecer parado.

O policial militar Ari Barbosa, 43 anos, adotou a pequena Nina, uma cadela de pequeno porte e pelagem caramelo. “Treinei ela durante o curso e, com o tempo, criamos um vínculo. Ela é ótima, muito alegre, animada, carinhosa e ama brincar de bolinha. Eu jogo e ela sai correndo para pegar”, conta ele. Sobre o adestramento, ele considera essencial para a segurança do pet. “Se eu precisar sair e deixar ela em um lugar, ela fica. E quando estamos andando, ela fica do meu lado”, pontua.

Promovido anualmente, o curso de cinotecnia é voltado para profissionalização de policiais que desejam trabalhar no policiamento com cães e serve como requisito para outras formações. Nesta edição, participaram 30 militares, sendo dois de Goiás e 28 do DF.

Desde a primeira edição do curso, em 1976, participaram 785 alunos e o mesmo número de cães recebeu adestramento. Até 2022, os animais eram disponibilizados por moradores do DF, que arcavam com alimentação e vacinas dos pets em troca do treinamento. Já a partir do ano passado, a corporação começou a pegar animais de abrigos, promover o adestramento e, posteriormente, oferecê-los para adoção. Nesse caso, a ração e as vacinas são custeadas por parceria com empresas privadas. Em 2022, 10 cachorros participaram do curso.

Adote também

Outros cães e gatos estão disponíveis para adoção no Abrigo Fauna e Flora, localizado no Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo, no Gama. Interessados devem ir ao local aos domingos, entre 12h e 17h.

‌Para adotar um dos pets, é preciso ter mais de 21 anos de idade, ter renda fixa e apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência. O adotante deve participar de uma entrevista e preencher um Termo de Adoção Responsável. Mais informações podem ser obtidas no site da organização.

As informações são da Agência Brasília