Outubro Rosa para pets e feira de eventos no Parque da Cidade

A 2ª edição da Feira Manias, um dos maiores eventos pet de Brasília, começa hoje (27) no estacionamento 10 do Parque da Cidade, ao lado da lagoa dos patos, e vai até domingo (29), com entrada totalmente gratuita. Os três dias serão cobertos de atrações e atividades ininterruptas a partir de 10h até às 18h. Com gastronomia, exposições e feira pet, o fim de semana promete ser muito proveitoso para as famílias que comparecerem e seus animaizinhos de estimação.

A primeira edição aconteceu em abril deste ano no Taguaparque (Taguatinga) e está sendo realizado pelo Instituto Integra Mais Um, associação privada vigente desde 2006, com o apoio da Secretaria do Turismo do Distrito Federal (Setur-DF), das Administrações do Parque da Cidade e da Regional do Plano Piloto e com a parceria do ICBEM (Instituto Cultural e do Bem-Estar Animal), que fará campanha educativa e de conscientização sobre os bons e maus tratos com o animal em todo o período.

Para as crianças se divertirem, além de brincadeiras, haverá apresentações do grupo performático Posers todos os dias e domingo, brinquedos infláveis e brinquedoteca estarão à disposição dos pequenos. No mesmo dia, a partir das 10h30, a Cia Teatral Néia e Nando vai apresentar a peça “A turma dos Cachorros” (Patrulha Canina). O público também poderá desfrutar da feira de artesanato pet, oficinas, comida boa no espaço gastronômico e muita música com shows no fim de cada dia. Hoje (27), a Banda Imagem irá apresentar-se às 17h, sábado (28) terá Banda Jah Live, também às 17h, para quem gosta do reggae brasiliense e domingo (29), a Banda ODR (Ondas de Rádio) fará seu show às 16h com clássicos do rock nacional e internacional. Por fim, a Banda Rock Beats vai marcar o encerramento desta edição da Feira Manias às 17h. Ainda no domingo, às 10h, terá um passeio pet com distribuição de brindes!

De acordo com os dados da Subsecretaria de Proteção Animal do DF, dos 3.010.881 moradores locais, 60% possuem animais domésticos. Outro acontecimento recente também deve ser considerado: Brasília foi reconhecida por ser uma cidade turística amiga dos animais (Pet Friendly) após a aprovação da Lei Distrital nº 7.225 neste ano. A nova lei tem o intuito de incentivar e promover o turismo animal. Na prática, os espaços de convivência pública podem ser adaptados para o lazer e o bem-estar animal. Com isso, o poder público pode adotar iniciativas que incentivem atividades de turismo animal na capital federal. A partir dessa concepção, a programação foi toda pensada para atender a grande demanda da melhor forma e considerando toda sua diversidade, uma vez que as famílias brasileiras estão buscando frequentar lugares onde seu pet seja bem-vindo.

O Parque é um grande ponto turístico que recebe cerca de 20 mil pessoas aos finais de semana e a organização tem uma estimativa (mínima e transitória) de 1 mil pessoas para cada dia do evento. O objetivo dos organizadores é promover a valorização do bem-estar animal, o turismo pet na capital e incluir os animais no cenário cultural e de convivência entre as pessoas nos locais públicos e privados, conforme as especificidades de cada um. Para ajudar nessa missão, a Galinha Nugget, famosa no DF por andar vestida e curtir passeios de moto, e alguns outros pets influencers devem comparecer no evento.

Feira de adoção e Outubro Rosa pet

Para quem ainda não é “pai de pet”, ou já é, mas deseja aumentar a família, sábado e domingo terá uma feira de adoção no local promovida pelo ICBEM, os animais da adoção são de protetores independentes e alguns deles trabalham na instituição.

O ICBEM é uma organização sem fins lucrativos que realiza resgates, castração itinerante, campanhas educacionais, eventos culturais e feiras de adoção. Neste mês do Outubro Rosa, os pets não foram deixados de lado e a entidade promoverá a campanha de conscientização na prevenção e tratamento do câncer de mama nos três dias pela manhã. A doença é uma das mais comuns em cadelas e gatas, portanto, a campanha tem como objetivo orientar os “pais de pets” da alta incidência de câncer, além de lembrar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

Em nota, o instituto afirmou: A castração preventiva, além de evitar a procriação indesejada, é a principal atitude contra o câncer de mama e também previne contra outras doenças do trato reprodutivo, como gravidez psicológica e tumor de útero e de ovário.

Ressalta também que antes da castração, é importante fazer os exames necessários para avaliação integral da saúde do animal e sempre procurar um médico veterinário e uma clínica de confiança.