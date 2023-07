Cadastro para trabalhar na eleição do Conselho Tutelar vai até o dia 20

Servidores públicos do Distrito Federal interessados em ser mesários podem se inscrever online

Servidores públicos das secretarias de Estado, órgãos, autarquias e fundações públicas do Distrito Federal podem se inscrever para trabalhar como mesários na eleição para a escolha dos membros dos Conselhos Tutelares. Os interessados podem fazer o cadastro no hotsite do Conselho Tutelar até o dia 20 de julho.

A portaria nº 586/2023, publicada no Diário Oficial do DF (DODF), apresenta as informações sobre a abertura das inscrições. A votação dos conselheiros ocorrerá no dia 1º de outubro.

Caso não haja número de voluntários suficiente, os órgãos também poderão convocar servidores, de acordo com a portaria. Os servidores disponibilizados e os voluntários passarão por treinamento em data e local a serem divulgados posteriormente.

Sobre a escolha dos conselheiros

O processo seletivo é realizado pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA), órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus). Serão escolhidos 220 conselheiros tutelares titulares e outros 440 suplentes para os conselhos tutelares, atendendo às 35 regiões administrativas do DF, para o quadriênio 2024-2027.

A primeira fase do processo seletivo ocorreu no dia 18 de junho, com a aplicação da prova objetiva para os candidatos. A segunda fase, que é o período de entrega de documentação para avaliação do processo de escolha dos membros dos conselhos tutelares do DF, termina nesta terça-feira (4). A terceira fase será a eleição dos candidatos, em outubro. A quarta e última etapa será o curso de formação inicial, com data a ser divulgada.

Com informações da Agência Brasília