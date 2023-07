Desligamento programado de energia afeta quatro cidades nesta terça (4)

Interrupção será para serviços na rede elétrica e para podas de árvores em endereços de Sobradinho II, Planaltina, Itapoã e Núcleo Bandeirante

Endereços de quatro cidades do Distrito Federal ficarão, temporariamente, sem energia nesta terça-feira (4). O motivo são intervenções na rede elétrica, tais como manutenção e modernização de rede, além de poda de árvores. Serão afetados Itapoã, Núcleo Bandeirante, Planaltina e Sobradinho II.

A partir das 9h, ficam sem energia as quadras 10, 203, 307, 321, 322, de 324 a 326, 326-A, 327, 335, 336, de 339 a 344, 354, 359 e 361 do Condomínio Del Lago, no Itapoã, para modernização de rede. A previsão é de que o fornecimento seja restabelecido a partir das 16h.

A poda de árvores será no Núcleo Bandeirante e em Planaltina. Das 9h às 13h, ficam sem energia os lotes 2, 3, 4, 6-A, 8 e 9 da Estação Ferroviária; e o Conjunto A, da Quadra 2 do SIDB, das 14h às 18h. A partir das 10h, o desligamento afetará o Núcleo Rural Santos Dumont, chácaras 130 e 136.

Em Sobradinho II, a manutenção de rede deixa sem energia o Condomínio Ipanema, DF-425, km 2, quadras de 1 a 9 e ruas de 1 a 3 e de 5 a 7, das 20h às 22h.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília