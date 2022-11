Cabine de caminhão baú pega fogo, no Setor de Indústria (SIA)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, através de um monitoramento remoto de veículos, conseguiu identificar o incêndio

A cabine de um caminhão baú ficou em chamas no galpão de uma empresa de logística e transporte, no Setor de Indústria (SIA). O incêndio ocorreu na quadra 08, conjunto 11 e lote 24.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), através de um monitoramento remoto de veículos, conseguiu identificar o incêndio no caminhão baú.

Confira o vídeo:

A empresa de vigilância responsável pelo imóvel, remotamente, franqueou a abertura do portão do galpão às equipes de bombeiros que combateram e restringiram o incêndio à cabine do caminhão. As outras partes restantes do veículo ficaram preservadas das chamas.

Após apagarem o fogo e, posteriormente, realizarem o rescaldo, as equipes de bombeiros se desmobilizaram e deixaram o local.

O imóvel também foi fechado remotamente, logo os militares não tiveram contato com um responsável pessoalmente.

Não houve vítimas e a origem do incêndio não foi identificada até a publicação da matéria.