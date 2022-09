Briga entre casal termina com incêndio em casa na Estrutural

A mulher, de 45 anos, foi encontrada com perfurações nas regiões do tórax e braço, o estado de saúde da vítima não foi informado

Uma briga entre um casal terminou com os dois sendo levados ao hospital e com uma casa incendiada nesta sexta-feira (30), na região administrativa da Estrutural. O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), por volta das 13h.

Segundo a corporação, a residência foi encontrada em chamas com o casal em frente ao local. O homem, de 55 anos, apresentava autolesão por cortes nos pulsos e ferimentos pelo corpo. Ele foi levado ao Hospital de Base e estava consciente, orientado e estável.

A mulher, de 45 anos, foi encontrada com perfurações nas regiões do tórax e braço, o estado de saúde da vítima não foi informado. Ela também foi levada ao Hospital de Base.

O combate ao incêndio durou cerca de 20 minutos e as chamas ficaram contidas em um cômodo, evitando que se propagassem para outras dependências da casa, bem como para imóveis vizinhos.

Devido às altas temperaturas, dois botijões de gás foram atingidos e se inflamaram, sendo retirados do interior do imóvel.

A Polícia e a Perícia de Incêndio do CBMDF foram acionadas para o local. A motivação do desentendimento não foi revelada.