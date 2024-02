BRB Mobilidade orienta sobre procedimentos para o Passe Livre Estudantil

A relação com os dados dos estudantes regularmente matriculados deve ser repassada mensalmente ao BRB Mobilidade pelas instituições de ensino para a manutenção do benefício

Com o início do período de volta às aulas, o BRB divulga os procedimentos necessários para os estudantes garantirem a melhor utilização do Passe Livre Estudantil. O estudante que precisar solicitar o benefício deve acessar o site mobilidade.brb.com.br/passelivre e efetuar seu cadastro. Após a aprovação do cadastro, receberá o agendamento com o local para retirada do cartão.

Importante ressaltar que, no início das aulas, ao fazer a primeira viagem, é necessário aproximar o cartão do validador duas vezes; na primeira vez, as informações serão atualizadas, e na segunda vez, será liberada a catraca. A relação com os dados dos estudantes regularmente matriculados deve ser repassada mensalmente ao BRB Mobilidade pelas instituições de ensino para a manutenção do benefício.

Outro ponto importante é a necessidade de atualização do cadastro do aluno sempre que houver troca de instituição de ensino ou de endereço. Nos casos de troca de instituição, o estudante deve inserir no site a declaração de escolaridade atualizada, com data de emissão de até 30 dias. Já para os casos de mudança de endereço, é preciso anexar novo comprovante de residência, com emissão de até 90 dias. Além disso, a foto do cadastro deve ser recente para não ocasionar divergência na identificação biométrica do estudante.

Se o cartão do estudante estiver danificado ou extraviado, é necessário solicitar a segunda via por meio do sistema web Passe Livre, no menu “2ª via”. O pagamento da taxa no valor de R$ 5,40 pode ser realizado por meio de PIX ou cartão de débito, nos postos BRB Mobilidade ou por meio de depósito identificado, em qualquer agência ou loja de conveniência BRB. Nos casos de perda, extravio, roubo ou furto, é obrigatório anexar o boletim de ocorrência. O prazo para emissão é de até 10 dias úteis, a contar da data da solicitação.

Em caso de dúvidas, o BRB disponibiliza diversos canais de atendimento: Chatbot no site BRB Mobilidade; Central de Atendimento BRB Mobilidade – (61) 3120-9500 e os 13 postos BRB Mobilidade especializados em atendimento ao estudante (lista disponível no site BRB Mobilidade). A rede de atendimento conta, ainda, com 108 lojas do BRB Conveniência, 27 guichês no Metrô-DF e quatro pontos de atendimento nas agências do Na Hora.

