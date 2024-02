CLDF concede título de cidadã honorária para a vice-governadora Celina Leão

A proposta foi de autoria dos deputados Pepa (PP) e Wellington Luiz (PMDB) e foi aprovada com unanimidade

Em sessão ordinária realizada nesta terça-feira (20), na Câmara Legislativa do DF (CLDF), os parlamentares aprovaram o título de Cidadã Honorária de Brasília para a vice-governadora Celina Leão. Nascida em Goiânia e residente no Distrito Federal há mais de duas décadas, ela já ocupou diversos cargos públicos, entre eles o de presidente da Câmara Legislativa.

A aprovação foi por unanimidade e a proposta foi de autoria dos deputados Pepa (PP) e Wellington Luiz (PMDB). Além deste, foram aprovados projetos de decreto legislativo que concedem o título de Cidadão Honorário de Brasília a Rodrigo Cavalcanti Magalhães, conhecido como Tico Magalhães, capitão do Grupo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro, por iniciativa do deputado Gabriel Magno (PT); ao advogado Marcos José Santos Meira, de autoria do deputado Eduardo Pedrosa (União); e ao comerciante João Leandro da Rocha, morador de Sobradinho, por iniciativa do deputado Ricardo Vale (PT).