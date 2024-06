BRB marca presença no Innova Summit 2024 com dois estandes

O BRB estará presente na quarta edição do Innova Summit, que vai desta quarta-feira (12) até sexta-feira (14), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O evento é um dos maiores encontros de inovação e tecnologia da América Latina e reúne palestrantes renomados em diversas áreas de atuação, além de trazer experiências imersivas e disruptivas para os visitantes.

Como patrocinador do evento e com dois estandes estratégicos, o BRB reafirma sua dedicação à inovação e à sustentabilidade, temas centrais da conferência deste ano. “Acreditamos que a inovação e a sustentabilidade são pilares fundamentais para a transformação positiva da sociedade. Participar de mais um Innova Summit nos permite não só apresentar nossas soluções tecnológicas e sustentáveis, mas também aprender com outros líderes e players do mercado, fortalecendo a presença do banco no cenário de inovação e tecnologia”, afirma o presidente do banco, Paulo Henrique Costa.



Um dos estandes do BRB será inteiramente dedicado às práticas de ESG (Environmental, Social and Governance, sigla internacional para Governança Ambiental e Social). Nesse espaço, o banco apresentará suas iniciativas voltadas para a sustentabilidade e destacará seus cartões ecológicos, feitos com materiais reciclados e processos de produção que minimizam o impacto ambiental. A ideia é promover a conscientização sobre a importância da sustentabilidade e oferecer aos clientes opções mais ecológicas e responsáveis.

O segundo estande do banco terá como foco apresentar a ampla gama de produtos e serviços, com destaque para as soluções implementadas para melhorar a experiência do cliente. Os visitantes terão acesso a atendimento especializado, torre de carregamento de celular e um espaço dedicado para conectar pessoas, trocar ideias e fazer networking.

Com a expectativa de reunir mais de 30 mil pessoas e 150 startups, o Innova Summit 2024 contará com o apresentador Otaviano Costa como mestre de cerimônias, além de nomes importantes que se apresentação no palco principal, como o ator Felipe Titto, a diretora do grupo Hope, Sandra Chayo; o cofundador da Reserva, Rony Meisler; a autora dos best-sellers Marketing na Era Digital e Educar: A (R)Evolução Digital na Educação e Você, Martha Gabriel; a empreendedora Camila Farani, uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina, e o palestrante TEDx e líder em Inovação Marcos Piangers.

Serviço

Innova Summit 2024

→ Data: Dias 12, 13 e 14 deste mês

→ Horário: quarta, a partir das 18h30; quinta (13) e sexta (14), a partir das 14h

→ Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

→ Entrada gratuita, com inscrições neste link.

*Com informações do BRB