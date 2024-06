PMs jogam gás de pimenta em proprietários e clientes de uma distribuidora após denúncia no Recanto das Emas

No dia 31 de maio, um incidente envolvendo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e os proprietários e clientes de uma distribuidora de bebidas no Recanto das Emas gerou controvérsia e investigação. A PM foi chamada ao local devido a reclamações de barulho excessivo.

Segundo informações, os policiais instruíram a dona do estabelecimento a deixar o local. No entanto, ela continuou gravando a ação policial e discutiu com os agentes. Em resposta, um dos policiais retornou e utilizou spray de pimenta contra ela e outras pessoas presentes.

A PMDF divulgou uma nota oficial informando que um procedimento foi aberto para apurar os acontecimentos e reafirmou que a instituição “não compactua com nenhum desvio de conduta de seus integrantes.”

O DF Legal, órgão governamental responsável pela fiscalização, revelou que já havia visitado a distribuidora no mês anterior. A inspeção constatou que o estabelecimento não possui autorização para operar como bar e distribuidora, além de não ter permissão para ocupar áreas públicas com mesas e cadeiras.