Na madrugada desta terça-feira (11), policiais militares do 28º Batalhão interceptaram um carro carregado com cabos de energia furtados no Riacho Fundo II.

A ação ocorreu quando os agentes avistaram cinco indivíduos próximos ao veículo. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos fugiram em direções diferentes, conseguindo escapar.

O carro, juntamente com os cabos recuperados, foi apreendido e levado à 29ª Delegacia de Polícia para as devidas providências.