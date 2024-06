Restaurante Comunitário do Itapoã é o quinto a ofertar três refeições diárias 

O Governo do Distrito Federal (GDF) segue trabalhando para promover a segurança alimentar e nutricional às pessoas em vulnerabilidade. Depois de Sol Nascente/Pôr do Sol, Planaltina, Arniqueira e Recanto das Emas, chegou a vez de o Itapoã ganhar as três principais refeições do dia, ao custo total de R$ 2, no Restaurante Comunitário da cidade. A novidade de funcionar todos os dias da semana e de incluir café e jantar no cardápio começou a valer nesta terça-feira (11).

Desde que foi inaugurado, em 2009, o Restaurante Comunitário do Itapoã vem servindo mais de 2 mil refeições por dia no almoço. Com investimento total de R$ 8,4 milhões, o serviço foi ampliado, e a expectativa é de que o número suba para 4 mil refeições ofertadas diariamente. A medida visa aumentar a segurança alimentar e nutricional dos 68,5 mil habitantes da região administrativa.

“A um preço extremamente acessível, o café da manhã é R$ 0,50, o almoço é R$ 1 e o jantar é R$ 0,50; então, com R$ 2 a gente consegue garantir três refeições diárias para as pessoas em situação de vulnerabilidade do Itapoã”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra. “No nosso planejamento, até 2026, todos os restaurantes devem funcionar todos os dias da semana e com três refeições do dia em cada um deles.”

“A oferta de três refeições já funciona em Arniqueira e Pôr do Sol, onde as unidades já foram inauguradas assim”, lembrou o diretor de Gestão de Equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), Jardesson Calazans. “Já em Planaltina, Recanto das Emas e Itapoã, fizemos adequação no contrato. Os próximos a receberem a novidade são os de Sobradinho e São Sebastião. Além disso, a expectativa é inaugurar em breve outros dois restaurantes – um em Samambaia e outro no Varjão.”

Praticidade e economia

Quem mora no Itapoã estava com grande expectativa para a ampliação dos serviços no Restaurante Comunitário. Para o pequeno Paulo Pierre, 10, o equipamento público já faz parte da rotina. “A gente acorda, minha mãe vai trabalhar, eu venho pra cá com minha irmã para a gente comer e depois vou para a escola”, relatou. “O café está muito gostoso porque é saudável, tem proteína e leite”.



Já para a dona de casa Daiane Alves, 37, a inauguração do café da manhã nesta terça foi um evento marcado para um encontro com as vizinhas: “Eu bati na porta das amigas que moram ao lado, e viemos juntas de manhã. Valeu a pena porque é barato e a comida é muito boa”.

Gratuidade

Desde 13 de maio, a população em situação de rua recebe, de forma gratuita, café da manhã e jantar nos restaurantes comunitários que disponibilizam as duas ou uma das duas refeições em seus cardápios.

Ampliação dos serviços está prevista para todas as unidades

Um decreto assinado pelo governador Ibaneis Rocha e publicado em abril alterou uma norma anterior, na qual almoço e jantar eram gratuitos. A população em situação de rua passou a contar com todas as refeições servidas pelas unidades, sem custos, de acordo com a oferta de cada restaurante.

“Para a população em situação de rua o custo é zero, então ainda temos em alguns restaurantes só o almoço ou só almoço e café, mas todas essas refeições já são gratuitas para esse público”, enfatizou a titular da Sedes.

Com informações da Agência Brasília