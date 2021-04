BRB e Stock Car lançam cartão de crédito personalizado

Versão Black vai permitir acesso nas salas Lounge Key em diversos aeroportos do país e do mundo, além da Sala Mastercard Black do Aeroporto de Guarulhos

O Banco de Brasília (BRB) e a Stock Car lançam juntos um cartão de crédito personalizado para os fãs da categoria. Com bandeira Mastercard, haverá uma série de benefícios e contará com plataforma digital para acompanhar as informações de uso.

Outro diferencial será a criação de um programa de relacionamento exclusivo, que possibilitará aos clientes a compra de produtos licenciados e experiências únicas, como compra de ingressos e visita aos boxes, entre outras opções. Além disso, será permitido acesso à sala BRB VIP Club, no aeroporto de Brasília.

A versão Black vai permitir, ainda, o ingresso nas salas Lounge Key em diversos aeroportos do país e do mundo, além da Sala Mastercard Black do Aeroporto de Guarulhos, na grande São Paulo.

Na semana passada, o banco anunciou que ingressou na modalidade como banco oficial. “Desenhamos um produto para, de fato, fazer a diferença para os apaixonados pelo automobilismo e pela Stock Car, com benefícios únicos e vantagens exclusivas”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

O cartão estará disponível em maio. No primeiro ano de adesão, todas as variantes do Cartão BRB Stock Car terão anuidade gratuita. Com informações da Agência Brasília