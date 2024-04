BRB divulga edital de concurso de analista de TI

O BRB divulgará, nesta quarta-feira (10), o edital para o novo concurso de analista de TI com 100 vagas, além de outras 100 para cadastro reserva.

Essa é a sexta seleção pública realizada desde 2019. Nos últimos cinco anos, o banco convocou mil novos empregados para diferentes carreiras como escriturário (nível médio e porta de entrada para o segmento bancário); analista de TI; advogado, engenheiro e médico do trabalho.

O novo certame será conduzido pela banca examinadora Iades (Instituto Americano de Desenvolvimento) e as inscrições já começam em maio. O concurso será composto de provas objetivas e discursivas que estão programadas para ocorrer em julho, sendo o resultado final previsto para ser divulgado em outubro.

“O BRB é reconhecido no mercado por sua atuação e investimento em inovação e tecnologia. A realização de novo concurso público para analistas de TI reforça o nosso compromisso com nossas pessoas e com a melhoria dos produtos, serviços e experiências para os clientes”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

A carga horária de trabalho para o cargo de analista de TI é de 30 horas semanais e o salário é de R$ 10.204,91.

A realização do novo concurso está em linha com o planejamento estratégico de expansão do BRB, que rompeu as fronteiras do DF e avançou para todo o país. Atualmente, o BRB tem 7,6 milhões de clientes e presença, seja física ou digital, em 93% de todo o território nacional, 32 países e todos os continentes.

O edital completo será disponibilizado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e também poderá ser consultado no site do banco, a partir desta quarta-feira (10).

Serviço

Banca examinadora: Iades

Período de inscrição: 8/5 a 9/6

Aplicação das provas objetivas e discursivas: 14/7

Resultado final do concurso: 11/10

Homologação do concurso: 13/10

As informações são da Agência Brasília