Convênio vai impulsionar micro e pequenas indústrias

A Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), o Sebrae-DF e Biotic S/A irão assinar um convênio para fortalecer o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação na capital. O movimento visa acelerar o setor produtivo da região, preparando 33 micro e pequenas indústrias com o aprimoramento de maturidade digital e fomentando a inovação em seus modelos de negócio.

O Programa Hub da Indústria do DF, apoiado por este convênio, tem como objetivo proporcionar um ambiente favorável à colaboração, troca de ideias e geração de novos negócios entre empresários e parceiros, tornando as micro e pequenas empresas mais competitivas, visíveis, produtivas e inovadoras.

Gustavo Dias, presidente do Parque Tecnológico de Brasília (Biotic), destacou a importância da colaboração mútua para o sucesso deste empreendimento. “Esse convênio marca o início de uma jornada empolgante para transformar o panorama industrial do Distrito Federal, unindo forças com parceiros estratégicos para estimular a inovação e a competitividade”, disse Dias.

Jamal Jorge Bittar, presidente da Fibra, enfatizou o compromisso da federação em impulsionar o desenvolvimento econômico e social da capital. “O Hub da Indústria é um projeto que tem o objetivo de incentivar a transformação digital das indústrias locais. Para que esse movimento ocorra, é fundamental que parceiros de grande porte abracem o Hub. Ter agora o Biotic e o Sebrae-DF, que se unem à ABDI como apoiadores do projeto, é fundamental para o sucesso na aceleração destas 33 empresas”, afirmou Bittar.

Por sua vez, a superintendente do Sebrae-DF, Rose Rainha, ressaltou o papel crucial do convênio na promoção do desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas locais.

“Sabemos que as empresas tradicionais muitas vezes têm estruturas e processos rígidos que podem retardar sua capacidade de resposta ao mercado. Ao adotar conceitos ágeis e o estímulo a inovação, essas empresas podem se tornar mais ágeis e flexíveis, permitindo-lhes responder rapidamente às mudanças nas demandas do mercado e nas necessidades dos clientes. O convênio construído pela Fibra, Biotic S/A e o Sebrae-DF irá oferecer aos pequenos negócios a oportunidade de adoção de conceitos e conhecimentos inovadores, permitindo-lhes serem mais ágeis, inovadoras e eficientes em suas operações”, comentou.

O convênio faz parte de um esforço contínuo para animar o ecossistema de inovação do DF, reconhecendo o Biotic S/A e o Sebrae DF como referências no empreendedorismo inovador da região desde 2018. Com a publicação do Edital de Chamamento Público 02/2021 no DODF e sua disponibilização no site da Biotic S/A, o projeto está aberto a qualquer interessado em firmar parcerias para o desenvolvimento e estruturação de ambientes e negócios inovadores no Biotic.

As informações são da Agência Brasília