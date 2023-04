BRB convoca 75 escriturários aprovados no último concurso

O cargo de escriturário é a porta de entrada da carreira bancária. Foram oferecidas 300 vagas e outras 200 para cadastro reserva

Os primeiros 75 escriturários aprovados no último concurso público para o BRB, realizado no ano passado, foram convocados. O cargo de escriturário é a porta de entrada da carreira bancária. Foram oferecidas 300 vagas e outras 200 para cadastro reserva.

O concurso de escriturário realizado em 2022 foi o quinto da atual gestão, iniciada em 2019. Desde então, o BRB já convocou mais de 1.000 pessoas, entre escriturários, analistas de T.I, advogados, engenheiros e médicos do trabalho.

A convocação dos 75 escriturários aprovados no último concurso será publicada esta semana no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Os novos empregados serão recebidos em dois grupos, com previsão de apresentação a partir de maio.

“O BRB cresceu tanto em tamanho quanto em importância. O reforço no time é fundamental para garantir, cada vez mais, atendimento de qualidade aos nossos clientes, que em 2019 eram pouco mais de 600 mil e hoje são mais de 7 milhões. Estamos felizes em convocar mais 75 pessoas para que se juntem ao time de empregados do BRB”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Os convocados serão submetidos aos exames previstos em edital e deverão apresentar a documentação solicitada no prazo estipulado.

Após finalizadas as etapas de avaliação médica e de entrega de documentos, os convocados passarão pelo processo de integração na instituição. O salário para o cargo de escriturário é de R$ 4.065,83. A jornada de trabalho é de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

*Com informações do BRB