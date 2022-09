Brasilienses enterram documentos históricos na Pedra Fundamental em Planaltina

A pedra foi erguida em 1922, para comemorar o centenário da Independência do Brasil e marcar o ponto de construção da nova capital

Comemorando 100 anos, a Pedra Fundamental, em Planaltina, recebe uma homenagem neste 7 de setembro e um grupo de brasilienses irá enterrar uma cápsula com documentos históricos que contam sobre Brasília. O objeto deve ser aberto em 2122.

A pedra, com formato de obelisco, foi erguida em 1922, para comemorar o centenário da Independência do Brasil e marcar o ponto de construção da nova capital do país.

Feita de PVC e revestida de alumínio, a cápsula de 76 cm de comprimento e 30 cm de diâmetro contém objetos e registros que vão contar um pouco da história atual de Brasília. Há desde fotos, livros, documentos e um pen drive com sons de pássaros do Cerrado até cartas para o futuro escritas por alunos do ensino médio da cidade.

“É pura emoção imaginar que as futuras gerações vão ter acesso a um material tão simples, mas com tanta relevância, como as cartas das crianças para o futuro. Provavelmente esses meninos e meninas nem estejam mais aqui, mas isso será visto pelos seus filhos, netos ou sobrinhos”, comenta o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues. A iniciativa é da própria pasta, com a participação da Secretaria de Educação e da Administração Regional de Planaltina.

Em forma piramidal, o obelisco está localizado no Morro do Centenário, a 1.033 metros de altitude e 47º39′ de longitude, a exatamente 10 km de Planaltina. Baseada no sonho de Dom Bosco, a Pedra Fundamental caracterizaria o ponto central do Brasil, entre os paralelos 15 e 20 graus.

É na mesma cidade, já no centro histórico, que também se localiza outra estrutura secular: a Igreja de São Sebastião, de aproximadamente 200 anos, contrastando com a idade real da localidade mais antiga do Distrito Federal, que em 19 de agosto completou 163 anos. “Enterrar essa cápsula na Pedra Fundamental é valorizar ainda mais esse marco do DF. Nosso objetivo é não deixar a história morrer e fortalecê-la ao longo dos anos”, afirma o administrador regional de Planaltina, Célio Rodrigues.

Os 100 anos da Pedra Fundamental serão celebrados com uma intensa programação ao longo do dia 7, que começará com atividades ao amanhecer, passeio ciclístico, sarau, contemplação do pôr do sol e observação astronômica com telescópios à noite. O ponto alto das comemorações será o depósito da cápsula, com cerimônia que começa às 10h.

Serviço:

Comemoração do Centenário da Pedra Fundamental de Planaltina

Data: 7 de setembro, das 5h30 às 19h

Cerimônia de depósito da cápsula do tempo: 10h