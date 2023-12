Brasilienses depositam ‘fezinha’ na Mega da Virada

Apostadores têm até às 17 horas do dia 31 de dezembro para fazerem seus jogos e concorrerem ao prêmio de R$ 570 milhões

O fim de ano está chegando, e para iniciar 2024 com pé direito, chegou a hora de fazer aquela ‘fezinha’ na Mega da Virada. Afinal, o novo milionário pode levar, sozinho, R$ 570 milhões – maior prêmio da história do sorteio. Os apostadores têm até às 17 horas do dia 31 de dezembro para fazer o jogo em uma das Casas Lotéricas, no portal ou no aplicativo Loterias Caixa. Os clientes da Caixa Econômica Federal também conseguem apostar pelo Internet Banking.

O sorteio da Mega da Virada acontece ainda no dia 31 de dezembro, em um estúdio de televisão aberta, e é transmitido por diversas emissoras a partir das 20h. Como todos os anos, o valor do prêmio não acumula, ou seja, caso não haja ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o dinheiro será dividido entre os vencedores da segunda faixa, com cinco acertos, e assim por diante até sair um ganhador.

Para quem desejar apostar, o valor dos palpites variam. Um jogo simples da Mega da Virada, marcando seis dezenas das 60 disponíveis no volante, custa R$ 5,00. Mas para aumentar as chances de ficar milionário, os apostadores podem marcar mais números, sendo 20 o limite. O valor das apostas muda de acordo com o total de números que estão sendo apostados. Uma pessoa pode chegar a pagar R$ 193,8 mil em um jogo com 20 dezenas.

Uma dica para quem ainda não fez o seu jogo: Segundo a Caixa, os números que mais saíram na Mega da Virada desde a sua primeira edição em 2009, foram:

10 (cinco vezes);

05 (quatro vezes);

03, 20, 33, 34, 36 e 58 (três vezes) e

02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53 e 56 (duas vezes).

Cidades sorteadas

Brasília é considerada pé quente quando o assunto é Mega da Virada. Não à toa, a capital do país está em segundo lugar no ranking das cidades mais sorteadas da história do prêmio. Em primeiro da lista aparece São Paulo (SP). Outras cidades com ganhadores são: Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Euclides da Cunha (BA), Belém (PA), Carmo do Cajuru (MG), Curitiba (PR), Guarulhos (SP), Salvador (BA) e Vitória (ES).

Os anos de sorte dos brasilienses foram: 2009; 2011; 2014; 2018 (com quatro apostas premiadas) e 2020. O valor do prêmio foi crescendo ao longo de cada edição. Em 2009, os dois ganhadores levaram juntos R$ 144,9 milhões. Em 2011, o valor chegou nos R$ 177,6 milhões. Já em 2014, saltou para R$ 263, 2 milhões. Enquanto isso, 2018, o ano com mais ganhadores da história, 52, o valor do prêmio ficou na faixa de R$ 302,5 milhões. Em 2020, o prêmio foi de R$ 325,2 milhões.

Com o que sonham os apostadores?

O aposentado do Corpo de Bombeiros Militar Cleontiago Barbosa deixou garantido o seu jogo da Mega da Virada na Casa Lotérica de Santa Maria-DF. “Com o dinheiro, pretendo viajar e muito com a família. Quero conhecer o mundo todo e ajudar financeiramente meus parentes. Para sorteio eu sou meio pé frio, tenho que correr atrás, mas vai que esse ano eu ganho”, declarou.

A maioria dos sonhos dos brasileiros são parecidos: viajar, comprar uma casa e ajudar a família. Mas é muito dinheiro para uma coisa só, como comentou ao Jornal de Brasília o brasiliense Sérgio Luiz. “O meu objetivo é ganhar e ajudar as pessoas, não penso em ganhar e ficar com um dinheirão desse só para mim. Temos que ajudar as pessoas. Quero também comprar uma casa, um terreno, uma chácara e viajar”.

Com dupla sorte, o rodoviário Eduardo Araújo planeja participar de dois bolões, sendo um em família e outro com colegas da academia. “Eu jogo todos os anos, mas somente na Mega da Virada. A minha motivação é igual a da maioria, ficar milionário e sair do sufoco dessa vida de assalariado”.

Eduardo acredita que não tem muita sorte, mas sabe que Brasília é pé quente: “Não sou sortudo, mas acredito em Deus, e se for da vontade de Deus, o seu filho está pronto para ser o mais novo milionário de Brasília. Já tenho até planos. A princípio, vou tirar umas boas férias, viajar para praia ou para o exterior. Pretendo visitar cidades turísticas em outros países para, assim, colocar a cabeça no lugar e pensar no que realmente fazer com o dinheiro. Planejo dar uma melhor condição de vida para a minha família”.

Já o pedreiro Flávio Fonte não perdeu tempo e já fez o seu jogo. “Eu jogo mais na Mega da Virada porque as chances são maiores, e não tem jeito de acumular. A primeira coisa que vou fazer é comprar uma casa, porque eu moro de aluguel. Vou ajudar também os familiares que precisam. A gente sempre tem fé que vai dar certo, não tenho muita sorte, mas esse ano vem. Eu estou sentindo que vem!”