Brasiliense desaparece em Porto de Galinhas

Dois irmãos foram arrastados pelas correntes marítimas próximo de um resort em Porto de Galinhas (PE), nesta terça-feira (06).

Segundo a prefeitura da cidade, um deles chegou a ser resgato e levado a um posto de saúde, mas não resistiu e faleceu. O outro segue desaparecido.

De acordo com o G1, Lindomar Ferreira dos Santos, de 39 anos, entrou no mar para resgatar o irmão, Leomar Ferreira dos Santos, de 42 anos, que estava se afogando.

“Lindomar também se afogou, mas foi resgatado pelos salva vidas, encaminhado para o posto de saúde de Porto de Galinhas, mas não resistiu”, explicou a prefeitura por meio de nota.

Ainda de acordo com a prefeitura, 40 salva-vidas estão trabalhando nas buscas de Leomar e “está prestando assistência à família das vítimas e as buscas só terminarão quando a vítima for encontrada”.