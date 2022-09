Adolescente é apreendido com 30 porções de maconha

No quarto do jovem os policiais encontraram mais 26 porções, R$ 90,00 e dois celulares, sendo um deles com restrição de roubo

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido, na noite de ontem (05), com 26 porções de maconha em Planaltina.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a equipe do Gtop 34 realizava patrulhamento de rotina, quando avistaram o jovem no Setor Habitacional Mestre D’Armas, com um volume na cintura.

No momento da abordagem, foram encontrados quatro porções de maconha. O adolescente afirmou ser para consumo próprio.

Ainda assim, os militares decidiram ir até a casa do jovem e, com a autorização dos pais, realizaram buscas na residência.

No quarto do jovem os policiais encontraram mais 26 porções de maconha embaladas para revenda, R$ 90,00 e dois celulares, sendo um deles com restrição de roubo.

O suspeito foi encaminhado para a DCA para o registro do ato infracional análogo a tráfico de drogas.