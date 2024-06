Brasília tem finais emocionantes em um dos principais torneios de beach tennis do mundo

Realizado em Brasília, um dos principais torneios de beach tennis do mundo, o ITF Sand Series Brasília Classic 2024, chega ao fim. Nas finais disputadas neste sábado (15), a dupla brasileira Vitória Marchezini e Sophia Chow levou a melhor e conquistou o pódio da competição. O francês Nicolas Gianotti e o italiano Mattia Spoto foram os campeões no masculino, na Arena BRB.

Na decisão, Vitória e Sophia, dupla número 3 do mundo, surpreenderam a dupla número 1, a brasileira Rafaella Miiler e a venezuelana Patricia Diaz, em um jogo digno de final, que só foi definido no supertiebreak, por 6/4, 5/7 e 10/7, em 1h45. Foi o segundo título de Sand Series de Marchezini e Chow juntas – o primeiro foi em Valinhos (SP), em 2023. “Como em 2021, o título também foi decidido no supertiebreak, um jogo duro, mas nós merecíamos esse título. Brasília é agora ainda mais especial para mim”, afirmou Vitória. “Estávamos batendo na trave em alguns torneios e buscávamos um título, ele veio no momento certo. Feliz em dividir a quadra com a Vitória e sairmos campeãs”, acrescentou Sophia.

O italiano Mattia Spoto e o francês Nicolas Gianotti venceram a disputa na categoria masculina

Gianotti e Spoto igualaram o feito de Vitória no Sand Series Brasília Classic, chegando também ao bicampeonato da competição (2021 e 2024). E não por acaso eles formam a dupla número 1 do mundo. Depois de saírem em desvantagem na final contra André Baran e o italiano Michele Cappelletti, a dupla número 2, eles foram buscar o empate, levaram a decisão para o supertiebreak e garantiram a vitória por 3/6, 7/5 e 10/5.

“Esta edição do Sand Series vai ficar marcada na história como uma das melhores. Foram duas finais emocionantes, oportunidade em que a nossa cidade mostrou que está preparada para receber grandes eventos esportivos. O beach tennis veio para ficar”, destacou o secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, que acompanhou as finais e participou da cerimônia de premiação ao lado de outras autoridades como o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, da subsecretária de Promoção das Mulheres da Secretaria da Mulher do DF, Renata D’Aguiar, do deputado federal Julio Cesar Ribeiro, do deputado distrital Martins Machado e da vice-presidente da Federação Brasiliense de Tênis, Denise Porto.

O torneio distribuiu uma premiação total de US$ 50 mil e 600 pontos no ranking mundial da ITF (Federação Internacional de Tênis). O evento de Brasília é um dos quatro ITF Sand Series Classic do calendário mundial, considerados os Grand Slams do Beach Tennis. O título “Classic” foi dado aos eventos inaugurais do ITF Sand Series e Brasília foi a primeira cidade no mundo a receber um torneio desse porte a partir de 2021.

Com informações da Agência Brasília